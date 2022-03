Congedo di paternità fino a tre mesi: un flash mob per la festa del papà

L'Associazione Movimenta organizza un flash mob per attirare l'attenzione sul ruolo dei papà nelle famiglie: sabato 19 marzo alle 16.30 Milano, Roma e Napoli rivendicheranno insieme il diritto ad un congedo di paternità retribuito per più tempo e a parità di contratti.

Il flash mob è stato organizzato come evento di sostegno per la campagna Genitori #AllaPari.

Lo scorso gennaio è stata depositata in Parlamento una proposta di legge dagli Onorevoli Alessandro Fusacchia, Rossella Muroni, Erasmo Palazzotto e Lia Quartapelle. Ad oggi il congedo di paternità è di soli 10 giorni e non è previsto in ogni tipo di contratto – le partite Iva sono escluse.

E' stata attivata anche una raccolta firme per estendere il congedo retribuito per qualsiasi lavoratore fino a tre mesi in Italia, di cui poter usufruire nel primo anno di vita del figlio, anche in contemporanea alla maternità del coniuge.

Il flash mob

Il Flash mob avverà, ovviamente in contemporanea presso dei poli museali dedicati alle famiglie con bambini: il Museo dei Bambini di Roma Explora, in via Flaminia n. 86, il Museo Muba di Milano, in via Enrico Besana n. 12 e presso la Città della Scienza di Napoli, in via Coroglio n. 57/104.

Circa 30 papà per città balleranno con i loro bambini (passeggini permettendo) eseguendo una coreografia pensata dalla direttrice artistica della Compagnia Movimentoinactor Teatrodanza, Flavia Buccero.

Valeria Ronzitti dal Direttivo Movimenta ha spiegato: “La campagna di MOVIMENTA per un congedo di paternità retribuito a tre mesi, oltre ad accompagnare la Proposta di Legge Fusacchia-Palazzotto-Muroni-Quartapelle,ha l’obiettivo di incoraggiare le nuove generazioni, in primis neo e futuri papà, a rivendicare il diritto ad un congedo di paternità retribuito, nonché mostrare alle aziende il business case che un tale provvedimento rappresenterebbe per la loro produttività. Si tratta - prosegue - di una campagna corale, che portiamo avanti insieme ad importanti realtà imprenditoriali vicine alle famiglie, come Coop, agli amici di ProgressiveActs, start up che sostiene la mobilitazione civica e politica dal basso, ed ai ragazzi di Papà Pinguino, iniziativa nata da un gruppo di studenti della Scuola di Mobilitazione Politica”.