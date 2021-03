Contenuti dell'audiovisivo, il digital talk di Ied Roma

Ied Comunicazione Roma organizza un digital talk sui cambiamenti in atto nel mercato dell'audiovisivo, pronto a nuove tipologie di studenti.

Come sta cambiando il business nel mercato dei contenuti audiovisivi? Parte da questo interrogativo il digital talk in live streaming organizzato da Ied Comunicazione Roma (mercoledì 3 marzo, ore 18:30), uno spazio di riflessione che vedrà riuniti, insieme a Ied, gli esperti del settore: due case di produzione e un brand.

"Al centro del nostro percorso di studi ci sono la creatività e la capacità di intercettare cambiamenti", dichiara il Coordinatore della Scuola di Comunicazione di Ied Roma Lorenzo Terragna. "In questo senso, The Content Cut è un'occasione importante, perché ci permette di mettere a fuoco la trasformazione che sta avvenendo oggi nel mondo della comunicazione e che ha come protagonista le idee". La moltiplicazione dei servizi Ott, come Amazon Prime Video e Netflix, e la crescita costante del branded content rispetto al commercial e al product placement, ha portato a un'inedita centralità delle case di produzione italiane. Chi vuole raccontare nuove storie - per il cinema, la serialità o per i brand - si rivolge sempre più a chi, come le case di produzione, produce nuovi contenuti, tanto che si rende necessaria una figura come il Content Specialist, nuova opportunità professionale per i giovani creativi. Il talk sarà introdotto da Lorenzo Terragna e sarà moderato e curato dal docente Ied Marco Diotallevi, Direttore Creativo/Founder di Plural, Content Agency tra le top 20 più premiate in Italia agli Adci Awards 2019. Ospiti speciali del talk: Karim Bartoletti (Partner/Md/Executive Producer Indiana Production), Alessia Polli (Head of Development Gronelandia) e Corrado Paolucci (Content Strategy & Newsroom Manager | Head of Eni Tv). In diretta sui canali social di Ied.