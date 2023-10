Continua la saga sulla Roma del futuro: adesso spuntano i taxi volanti

Continua il libro dei sogni di Gualtieri. La Roma del futuro, quella degli annunci tutti al futuro. Oggi è la volta dei taxi volanti. L'obiettivo di Aeroporti di Roma, dopo le prove svolte fin dallo scorso anno, è avere i primissimi taxi volanti, in numero limitato e in forma sperimentale, entro il Giubileo del 2025.

Per quella data, quindi, andranno vanno definite dalle istituzioni competenti le regole per le rotte urbane, in pratica una sorta di codice stradale del cielo.

La prova di Aeroporti di Roma

Lo ha spiegato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, interpellato a margine del secondo congresso annuale del patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo in corso ora al Tempio di Vibia Sabina e Adriano. "Il progetto di realizzazione del vertiporto è in fase avanzata e abbiamo in programma di avviare le operazioni di connettività aerea e urbana entro l’anno giubilare - ha detto -. Dovremo avere un velivolo che dovrà essere certificato e questo dovrebbe succedere a metà 2024. Poi andranno predisposte, appunto, le infrastrutture di terra e infine andranno definite le regole in cui questi veicoli dovranno muoversi",ha spiegato.

Primi voli per il Giubileo

"In primissima battuta, auspichiamo che i primi voli siano disponibili per il Giubileo - ha sottolineato Troncone -. Non saranno in quantità importante, è un servizio che inizierà in ottica limitata, un po’ più che sperimentale. Speriamo anche di commercializzare i primi servizi, ma lo sviluppo del servizio lo vedremo in modo più importante solo fra cinque o dieci anni. Si tratta di una nota di merito per il settore italiano che agisce in modo pionieristico. In questo settore, con la Francia, siamo i primi a livello europeo".