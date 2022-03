Contro il bullismo con un torneo di calcio balilla, per la festa del papà

Il torneo di calcio Balilla organizzato dal parco Zoomarine alle porte di Roma, si chiama “Fai goal con papà”, un'iniziativa in cui di goal, a dirla tutta ce ne sono due.

Uno degli obiettivi è certamente quello di coinvolgere padri e figli nel passare del tempo insieme, all'insegna dello sport e del divertimento ma c'è anche un'importante iniziativa solidale, che è quella di sensibilizzare singoli e istituzioni sul tema del bullismo.

Un fenomeno tristemente in aumento, per cui è necessario intervenire.

“Lo scopo del torneo - dichiara il direttore generale Zoomarine, Alex Mata - è proprio quello di unire gli sforzi comuni e regalare una giornata di puro divertimento ma anche di sana riflessione. Il nostro è un parco formato famiglia ed è nostro dovere offrire, in qualche modo, il nostro contributo in favore di cause così importanti”.

La prima edizione di “Fai gol con papà” si avvale della partnership con l’Associazione Contro il Bullismo Scolastico Odv, fondata da Vincenzo Vetere con lo scopo di sostenere le vittime di bullismo e cyber bullismo.

La Nazionale Italiana di Calcio Balilla, che è attualmente in attesa dei prossimi mondiali - in Francia dal 27 giugno al 3 luglio – ha voluto aderire alla causa, per sottolineare l'importanza di informare ed agire rispetto alla validità di una cultura propositiva e attiva contro questo triste fenomeno.

Testimonial della kermesse sarà l'attore Simone Montedoro.