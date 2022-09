Controlli: una multa per vendita di alcol ai minori e un arresto per droga

Il titolare del supermercato è stato multato per 5 mila euro ed è stata richiesta la chiusura dell'attività. Identificazioni, controlli dei veicoli e un arresto per spaccio.

Le operazioni di controllo messe in campo dalla polizia, insieme alle volanti della Stradale e della polizia locale, hanno portato all'identificazione di 130 persone e 48 veicoli fermati. I controlli sono partiti della fermata della Metro B di Basilica San Paolo e hanno coperto anche le attività commerciali. In manette un uomo già ai domiciliari trovato con 7 dosi di cocaina in casa.

Chiesta la chiusura di un supermercato

Il titolare di un supermercato in via Ostiense è stato sanzionato per 5 mila euro per la vendita di alcolici a ragazzi minorenni e per l'attività è stata richiesta una chiusura di 15 giorni. Privo di licenza, invece, è stato trovato il proprietario di un bar-camion mobile.

Ai domiciliari con 7 dosi di cocaina in casa, arrestato un 52enne

I controlli hanno portato all'arresto di un uomo che, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 2465 euro in contanti. In azione le unità cinofile: nel parco Schuster, segnalato anche un cittadino di origini peruviane in possesso di stupefacenti per uso personale.