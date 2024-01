Coppa Italia, il quarto di finale Lazio-Roma si gioca il 10 gennaio alle 18

La Lega di Serie A ha reso note le date dei quarti di finale di Coppa Italia. Il derby tra Lazio e Roma si disputerà mercoledì 10 gennaio alle ore 18, mentre alle 21 giocheranno Milan e Atalanta.

Martedì 9 gennaio scenderanno in campo sempre alle 21 Fiorentina-Bologna e giovedì 11 gennaio alle 21 sarà la volta della vincente tra Juventus e Salernitana contro il Frosinone.

Allerta sicurezza

Massimo sarà il dispiegamento per evitare incidenti o contatti tra le tifoserie. Aree di parcheggio divise per le due tifoserie e strade chiuse al traffico. Alle consuete misure del modello organizzativo dello stadio Olimpico, in vista del derby Lazio-Roma si aggiunge il piano sicurezza che prevede la spartizione delle aree sosta in piazzale Clodio, per la Roma, e nell’area della XVII Olimpiade ampliata per l’occasione in viale dello stadio Flaminio e piazzale Ankara.