Coppa Italiana di Gelato artigianale: vince un ligure, terzo un romano

Si è svolto alla Nuvola dell'Eur la finale della prima edizione della Coppa Italiana di Gelateria: al primo posto è arrivato il gelatiere ligure Gabriele Scarponi e al secondo Vanessa Piantari del Veneto. Il terzo posto è andato al gelatiere romano Simone Monaco.

La competizione è stata organizzata dall'Associazione Italiana Gelatieri (Aig).

I concorrenti e la giuria

In gara c'erano ben 25 gelatieri provenienti da tutta l'Italia. Oltre ai tre concorrenti arrivati sul podio, in finale hanno gareggiato anche i due gelatieri calabresi Salvatore Ravese (quarto posto) e Fabio Mellace (quinto posto).

A giudicare in concorrenti c'era una giuria composta da eccellenze del mondo della gelateria italiana. Tra questi il Presidente dell'Aig Giuseppe Pennestrì ed Eugenio Morrone, campione del mondo di gelateria del 2020. Altri giurati erano Nazareno Giolitti, proprietario della storica gelateria vicina alla Camera dei Deputati e Ambasciatore del Gelato Italiano nel mondo, Leonida Fassi, fondatore del Palazzo del Freddo e Luigi Dragoni, celebre gelatiere milanese. E poi il campione del mondo 2021 nonché “stella del World Pastry Star” Davide Malizia, il vincitore del Palatino d'Oro per il miglior gelato al pistacchio d'Italia Mario Serani, il titolare del franchising di gelati “Mamò” Christian Monaco e infine Luigi Nevoso, sales manager della Giuso Guido Spa, azienda che distribuisce ingredienti per gelati artigianali.

La competizione

La prima edizione della Coppa Italiana di Gelato è stata organizzata dall'Associazione Gelatieri Italiani (Aig). “Una competizione che ha mostrato il gelato artigianale italiano in tutta la sua eccellenza - si legge in una nota dell’Aig - che si misura non solo con la passione per questo straordinario prodotto, fatta di sperimentazione e ricerca, ma anche attraverso la formazione a cui l’Associazione Italiana Gelatieri tiene molto. I gelatieri che hanno gareggiato sono stati tutti di altissimo livello, ed hanno realizzato gusti innovativi valorizzando i prodotti locali del territorio regionale di provenienza e della filiera a km0. Si registrano tante novità anche negli abbinamenti, che siamo certi potranno rappresentare delle novità interessanti per un anno all’insegna del gelato artigianale italiano sempre più in crescita”.

La Coppa si è svolta nell'ambito dell'Excellence Food Innovation, l'evento enograstronomico giunto quest'anno alla sua nona edizione. L'evento si è svolto al centro congressi della Nuvola dell'Eur.