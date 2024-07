Coppia gay, la denuncia choc: "Noi, presi a calci e cinghiate da un branco di bulli"

Pestati dal branco. In quattro, tre ragazzi e una ragazza, si sono accaniti contro una coppia gay. Una violenza ripresa in un video e poi resa pubblica dal Gay Help Line. Immagini choc, riprese nella zona dell'Eur, in viale di Val Fiorita.

I due ragazzi hanno deciso di divulgare il video dell'aggressione per cercare di riconoscere gli aggressori.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito dal Gay Center, i due ragazzi avevano appena lasciato una serata a tema LGBTQIA+ e stavano attraversando la strada mano nella mano quando un'auto ha bloccato loro il passaggio. Dal veicolo sono scesi tre uomini e una donna, che hanno iniziato a picchiare i ragazzi con violenza, tirando calci, pugni e cinghiate, mentre urlavano insulti omofobi. La brutale aggressione, avvenuta lo scorso weekend intorno alle 4 di notte, si è svolta davanti a testimoni che, anziché intervenire, hanno filmato l'accaduto. Le forze dell'ordine hanno avviato indagini per individuare i responsabili, analizzando il video dell'aggressione e le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Medicati in ospedale

Dopo l'aggressione, i ragazzi si sono recati al pronto soccorso e hanno denunciato l'accaduto alla polizia, chiedendo poi supporto legale al Gay Help Line, che offre assistenza alle vittime di omotransfobia. "Non possiamo più accettare di vivere in una società dove la violenza, come quella che abbiamo subito, è ancora una triste realtà," dichiarano le vittime tramite una nota del Gay Center. "Siamo stanchi di dover avere paura di passeggiare mano nella mano, di guardarci continuamente alle spalle, di vivere con l'ansia costante di essere vittime di atti insensati. Oltre al dolore fisico del pestaggio, ci ha ferito profondamente l'indifferenza di chi ha assistito alla scena. Anziché intervenire per aiutarci, queste persone hanno preferito filmare l'accaduto e pubblicarlo sui social, deridendo il nostro dolore," denunciano. "Rivedendo il video, siamo rimasti sconvolti dalla ferocia con cui siamo stati attaccati, senza che nessuno temesse le gravi conseguenze che un simile gesto poteva avere," concludono i due ragazzi.

Ira di Gualtieri

“Quelle mostrate in un video dall’Associazione Gay Center e relative a un’aggressione ai danni di una coppia gay, sono immagini inaccettabili. Picchiare selvaggiamente persone che passeggiano tranquillamente in città non è solo il frutto di ignoranza e squallore morale, ma è figlio di un vero e proprio atteggiamento criminale di persone incapaci di vivere civilmente in una comunità. Spero che le forze dell’ordine riescano ad individuare questi individui per rispondere di quello che hanno fatto. Roma non tollera simili atti di violenza”. Così, in una nota, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.