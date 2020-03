Coronavirus: 1 mascherina 20 euro. Il prezzo folle in una farmacia di Roma

Coronavirus, tre mascherine per proteggersi soprattutto dalla paura del contagio, vendute a 60 euro. Succede a Roma Nord.

E' l'incredibile prezzo che si è vista proporre una donna che si è recata in una farmacia, quando ha chiesto se erano disponibili le mascherine. La farmacista, col sorriso, le ha risposto che le doveva prenotare perché la consegna era prevista per il giorno successivo. Poi il prezzo: "Ogni mascherina certificata... bla bla, completa di filtro, elastico regolabile costa 20 euro".

La donna, sposata e con un figlio, ha lasciato 30 euro di acconto e in cambio ha ricevuto un biglietto da visita della farmacia, "valido come prenotazione". "Non ho resistito e le ho comperate per la paura del contagio", ha spiegato ad affaritaliani.it