Coronavirus: 75 enne ai domiciliari evade per una passeggiata. Nuovo arresto

I Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord hanno arrestato un 75enne, originario della provincia di Caserta ma residente a Roma, già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, con l’accusa di evasione.

Ieri pomeriggio, transitando in via Cina, i Carabinieri hanno sorpreso l’uomo, allontanatosi dalla sua abitazione poco distante, mentre passeggiava in strada senza giustificato motivo o autorizzazione.

L’arrestato è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.