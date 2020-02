Coronavirus, a Roma annullati eventi. Fiumicino blocca le gite scolastiche

Coronavirus, a Roma sale il panico da contagio. Dopo lo stop dei concorsi pubblici disposto con un ordinanza dal Comune, ora la città si blinda ulteriormente annullando eventi, manifestazioni e convegni dove era previsto un grande flusso di persone. Fiumicino anticipa tutti e ferme le gite scolastiche.

Annullata la presentazione dell’Anno del treno turistico a stazione Termini

La presentazione dell’Anno del treno turistico e viaggio inaugurale dell’ETR 252 Arlecchino, in programma martedì 25 febbraio 2020, è annullata e posticipata a data da destinarsi. All'evento erano attesi i ministri De Micheli e Franceschini, e Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale Ferrovie dello Stato Italiane.

Salta convegno su decarbonizzazione dell'auto

In programma per martedì 25 febbraio all’Ara Pacis, è stato annullato e rinviato a data da destinarsi il convegno “L’Automobile verso la decarbonizzazione”, organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con il supporto di Groupe PSA Italia. Nel corso dell'evento, cui era prevista la partecipazione, tra gli altri, del ministro per lo Sviluppo economico Patuanelli, sarebbe stato fatto il punto sulla “rivoluzione” della mobilità green.

Il Wwf annulla il flash mob davanti la sede della Fao

Il flash mob organizzato dal Wwf e previsto per lunedì alle 11,30 davanti alla Fao a Roma (Piazza di Porta Capena) è stato annullato. Nessuna comunicazione ufficiale sul motivo ma la decisione è legata alle misure precauzionali a fronte dell'emergenza coronavirus.

Lo Ied ha sospeso lo Ied Factory 2020

L’Istituto Europeo di Design ha comunicato che, a fronte dei recenti sviluppi legati all’emergenza COVID-19 in Italia, ha deciso di sospendere l’edizione 2020 di IED Factory – Kind of Blue. A scopo preventivo infatti, e per venire incontro alle misure di attenzione diramate nelle ultime ore dal Ministero della Salute, non avranno luogo né i laboratori previsti nel corso della settimana presso le sedi IED Roma (via Alcamo 11, via Casilina 47, Via Giovanni Branca 122), né l’evento finale previsto per venerdì 28 febbraio, alle ore 19, presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

Il sindaco di Fiumicino invita le scuole a fermare le gite

Il primo cittadino Fiumicino, Esterino Montino, emanerà nella giornata di lunedì una direttiva per evitare che le scuole promuovano gite o spostamenti per iniziative di qualsiasi genere. “Nel Lazio e sul nostro territorio, al momento, l'emergenza coronavirus non desta particolare preoccupazione. Non si sono verificati contagi. Gli unici tre sono la coppia di turisti cinesi e il ricercatore rientrato in Italia già noti da settimane e tempestivamente presi in carico dallo Spallanzani. L'allerta resta, comunque, alta e la prevenzione prioritaria”, dichiara Montino. “Sono costantemente in contatto con le strutture mediche dell'aeroporto e della Regione per avere tutte le notizie in tempo reale e capire come stanno operando - prosegue - Al momento dobbiamo seguire e diffondere le linee guida del Ministero e della Regione senza allarmismi”.

“Oggi emanerò una direttiva per evitare comunque che le scuole promuovano gite o spostamenti per iniziative di qualsiasi genere - conclude Montino - Ulteriori misure aggiuntive, se dovessero rendersi necessarie, saranno preventivamente concordate con Regione e Ministero”.