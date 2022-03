Coronavirus a Roma e nel Lazio: 4771 nuovi casi, ma l'Rt scende

Nel Lazio si sono registrati 4771 nuovi casi, ma l'indice Rt continua a calare.

Oggi nel Lazio, su 10.465 tamponi molecolari e 36.243 antigenici per un totale di 46.708 tamponi, si registrano 4.771 nuovi casi positivi, sono 11 i decessi, 1.230 i ricoverati (-57), 98 le terapie intensive (-10) e 8.938 I guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,2%.

Casi positivi in diminuzione del 20% in una settimana

Come comunicato dall'assessore D'Amato: "Prosegue la discesa della curva. I casi sono in diminuzione del 20% rispetto alla settimana precedente. In calo anche l'incidenza a 676 su100 mila abitanti e il valore rt scende a 0.74". L'assessore ha comunicato che il vaccino Novavax sarà presente in farmacia da lunedì 7 marzo.

I casi divisi per Asl

Asl Roma 1: sono 765 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 2: sono 935 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 621 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 4: sono 246 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 5: sono 370 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 6: sono 544 i nuovi casi e 0 i decessi.

Le Asl delle province

Nelle province si registrano 1.290 nuovi casi.

Asl di Frosinone: sono 344 i nuovi casi e 0 i decessi.

Asl di Latina: sono 577 i nuovi casi e 3 i decessi.

Asl di Rieti: sono 180 i nuovi casi e 1 decesso.

Asl di Viterbo: sono 189 i nuovi casi e 0 i decessi.