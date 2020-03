Coronavirus, a Roma secondo allarme cinghiali. Raggi: “Pronti ad abbatterli”

Il Coronavirus non bastava. A Roma il secondo allarme suona per il ritorno dei cinghiali. Il Comune è pronto ad attivare il protocollo per svuotare la città del mammifero che adora rovistare tra i rifiuti. Tra le varie modalità d'intervento prevista dalla Raggi c'è anche l'abbattimento.

Il Campidoglio ha infatti dato mandato agli uffici di attivare il protocollo anti-cinghiali, che in alcune zone periferiche della città si aggirano talvolta tra le case, sottoscritto con altre istituzioni tra cui Regione Lazio, Città metropolitana, Asl. Per lunedì prossimo, secondo quanto si apprende, è stato fissato un sopralluogo in cui si decideranno le modalità di attuazione e il cronoprogramma degli interventi. Tra le ipotesi c'è anche l'abbattimento.

Al sopralluogo, che si terrà al giardino Parco dei caduti sul Fronte Russo, sono stati invitati tutti i rappresentanti degli enti coinvolti.