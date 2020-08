Coronavirus, allarme giovani di rientro dalle vacanze: 5 mila test a Fiumicino

Coronavirus, a Roma è allarme per i giovani di rientro dalle vacanze: sono stati effettuati nei drive-in del Lazio nella sola giornata di lunedì un totale di 3.050 test ai viaggiatori di rientro da Spagna, Croazia, Grecia e Malta ai quali si aggiungono i circa 2 mila test effettuati presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino per un totale di oltre 5 mila test. Nel Leonardo Da Vinci trovati 9 positivi.

Per quanto riguarda i test in Aeroporto il 50% dei casi riguarda giovani compresi nella fascia di età dai 18 ai 34 anni. Al drive-in del San Giovanni sono stati 252. Al drive-in di Casal Bernocchi 200 i test effettuati, al drive-in del Labaro sono stati 150, al drive-in del Forlanini sono stati 314 e al drive-in del Santa Maria della Pietà 362. Al drive-in della Asl Roma 6 sono stati 268 e nella Asl Roma 5 sono stati 195 (125 test a Palombara e 70 a Colleferro). Nei drive-in della Asl Roma 2 sono stati effettuati 915 test (538 test al Santa Caterina delle Rose e 377 in via degli Eucalipti). Sono 142 i test al drive-in del Campus Bio-Medico e 127 quelli nel drive-in della Asl di Viterbo. Nel drive-in di Rieti effettuati 125 test.

Tutti i drive-in del Lazio sono operativi 7 giorni su 7 dalle ore 9 alle ore 19 e a partire da martedì mattina è stato attivato anche il diciannovesimo drive-in all'interno dell'istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana, sito in Via Appia Nuova 1.411 (direzione Roma, dopo l'aeroporto di Ciampino). L'ingresso al drive-in è segnalato da un mezzo della Protezione Civile.

“A Roma e nel Lazio è in corso una grande operazione di sanità pubblica per limitare i casi di ritorno e i dati degli Aeroporti assieme al lavoro dei drive-in sono straordinari. Una grande risposta per garantire la sicurezza” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Salgono a nove i casi positivi scoperti all'aeroporto di Fiumicino

Dopo i sei risultati positivi al tampone trovati lunedì, martedì mattina sono stai individuati presso l’Aeroporto di Fiumicino tre casi positivi ai test rapidi. Si tratta di una ragazzo spagnolo proveniente da Siviglia, un ragazzo romano e uno toscano provenienti anch’essi dalla Spagna: sono tutti e tre asintomatici e sono stati posti in isolamento.

Cinque casi positivi all'aeroporto di Ciampino

Martedì mattina sono stati individuati presso l’Aeroporto di Ciampino cinque casi positivi ai test rapidi. Si tratta di una coppia di cittadini residenti a Perugia e 3 giovani spagnoli tutti asintomatici e in buona salute, tutti rientrati con il medesimo volo da Madrid: sono stati messi in isolamento ed è stato predisposto il contact tracing internazionale.