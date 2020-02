Coronavirus, allarme trasporto pubblico: una task force per salvare il settore

Emergenza coronavirus, allarme trasporto pubblico: Astra, l’Associazione nazionale dei trasporti, chiede ai ministeri di Trasporti e Sanità una task force organizzativa per coordinare gli interventi sul territorio nazionale e strumenti per mitigare impatto economico sul settore.

Questa task force, organizzata anche grazie all'apporto della Protezione Civile, avrebbe inoltre il fine di curare il coordinamento delle misure da assumere a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell’utenza.

“Confidiamo in una risposta immediata da parte delle Istituzioni a cui ci siamo rivolti. Il carattere essenziale del trasporto pubblico e le peculiarità del servizio offerto ai cittadini richiedono un approccio mirato. E’ necessario fornire alle imprese indicazioni omogenee sulle misure di prevenzione e individuare con urgenza gli strumenti idonei a fronteggiare il rilevante impatto economico che il settore potrebbe subire per effetto di possibili e non prevedibili minori entrate tariffarie e di eventuali provvedimenti che a livello locale dispongano la riduzione o sospensione dei servizi”, scrive Asstra in una nota.

Allo stato attuale le imprese di trasporto pubblico di persone si stanno attenendo al decalogo predisposto ufficialmente nei giorni scorsi dal Ministero della Salute, fornendo le relative indicazioni al personale dipendente e all’utenza.

Atac: igienizzazione mezzi e campagna informativa

Allo scopo di prevenire la diffusione del coronavirus Covid-19 e in linea con le indicazioni pervenute dagli Enti e dalle Autorità competenti, Atac ha avviato un piano di sanificazione straordinaria quotidiana, integrativo rispetto a quanto già avviene abitualmente, di tutti i mezzi del trasporto pubblico. Lo comunica la partecipata del trasporto pubblico del Campidoglio. Le azioni messe in campo: sanificazione quotidiana e potenziata delle cabine di guida/condotta di bus e treni metroferro e dei locali di lavoro; sanificazione straordinaria quotidiana delle superfici a contatto con il pubblico per i mezzi di superficie e metroferro; soluzione gel igienizzante lavamani da distribuire al personale a contatto con il pubblico; affissione su tutti i mezzi del decalogo del ministero della Salute alle cui indicazioni si prega di prestare rigoroso rispetto; pubblicazione di un filmato informativo sui presidi di prevenzione del contagio su stazioni/treni metro e bus dotati di schermo video.