Coronavirus, annullata la mezza maratona Roma-Ostia: il Comune ci ripensa

La mezza maratona Roma-Ostia in programma domenica prossima, 8 marzo, è stata annullata a causa dell'emergenza Coronavirus. Il Campidoglio ci ripensa: a 24 ore dalla conferma dell'evento da parte del comitato organizzativo, Raggi, Zingaretti ed il prefetto Pantaleone hanno bloccato la corsa.

Proprio lunedì sera, in una nota, il comitato organizzatore della mezza maratone aveva reso noto che le amministrazioni non avevano espresso “alcun divieto in merito al regolare svolgimento della manifestazione sportiva RomaOstia”.

Oggi il cambio di programma. In incontro sul tema dell'emergenza epidemiologica, convocato dal prefetto Gerarda Pantalone in Prefettura, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma Virginia Raggi hanno detto no allo svolgimento della corsa dopo le valutazioni medico-sanitarie provenienti dagli organismi competenti che spingevano a valutare inopportuno lo svolgersi della manifestazione.

Sulla base di queste valutazioni, di concerto con le istituzioni presenti al tavolo, così come previsto dall'ultima circolare del Ministero dell'Interno, il Campidoglio emanerà un provvedimento che annullerà la mezza maratona.