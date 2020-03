Roma

Giovedì, 26 marzo 2020 - 16:20:00 Coronavirus, anziana non può andare in farmacia: la aiutano i carabinieri La donna, una vedova 83enne della Garbatella, era sola in casa e senza medicine: ad andare per lei in farmacia ci hanno pensato i carabinieri

Mercoledì pomeriggio, un’anziana vedova di 83 anni con problemi di deambulazione che vive da sola nei pressi di Piazza Eugenio Biffi, ha chiesto aiuto telefonicamente ai Carabinieri della Stazione Roma Garbatella, poiché impossibilitata a recarsi in farmacia per acquistare dei medicinali importanti. Recatisi a casa della donna per prendere la prescrizione, i Carabinieri sono andati presso la farmacia di zona ed hanno acquistato i medicinali, consegnandoli all’anziana che li ha ringraziati.