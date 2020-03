Roma

Martedì, 24 marzo 2020 - 19:31:00 Coronavirus, Assemblea Capitolina in smart working: seduta in videoconferenza Giovedì Virginia Raggi e i consiglieri capitolini in diretta da casa per discutere dell'emergenza Covid-19

Anche l'Assemblea Capitolina in “smart working”: convocata per giovedì 26 marzo la prima seduta in videoconferenza e streaming. Il tema all'ordine del giorno sarà l'emergenza Coronavirus e i provvedimenti che dovrà prendere il Comune di Roma nei prossimi giorni. La seduta, che si terrà dalle 14:30 alle 19:30, sarà aperta da una relazione del sindaco Virginia Raggi e della Giunta. A seguire la discussione generale.