Coronavirus, bici da sogno all'asta: raccolta fondi per l'ospedale di Bergamo

Coronavirus: l'azienda Passoni, leader nella produzione di telai italiani di lusso, ha lanciato un'asta benefica in cui ha messo a disposizione la numero "zero" della nuova bici Passoni Fidia Milano-Sanremo Edizione Limitata 2020, che sarà prodotta in soli 25 esemplari.

L'asta, che si svolgerà per tutto il mese di aprile, ha l’obiettivo di raccogliere oltre 23.000 euro per il CESVI, contribuendo all'acquisto di attrezzature per le unità di terapia intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al sostegno delle persone anziane vulnerabili nelle province di Milano e Bergamo.

Con sede in Brianza, Passoni si trova in una delle regioni più colpite da questa emergenza sanitaria con un numero estremamente elevato di persone contagiate. Avendo inizialmente pianificato di lanciare l’Edizione Limitata FIDIA Milano-Sanremo, lo scorso 21 marzo alla partenza della Classicissima, il team Passoni ha deciso di cogliere questa occasione per raccogliere fondi a supporto di coloro che nel Servizio Sanitario Nazionale stanno svolgendo un lavoro così straordinario.

Il rinomato costruttore di telai ha quindi messo all'asta una speciale numero 0 delle sue nuove bici in edizione limitata e di donare tutto il ricavato ad un ente no- profit che sta facendo cose straordinarie nella regione. Il CESVI è una delle maggiori organizzazioni umanitarie italiane, con 30 uffici in tutto il mondo, e l’unica ad essere autorizzata a raccogliere fondi per l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, come si legge sul sito dell’ospedale stesso. La donazione contribuirà ad acquistare attrezzature per l'unità di terapia intensiva dell'Ospedale e sosterrà i soggetti vulnerabili di età superiore ai 65 anni nelle province di Bergamo e Milano. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza grazie anche alla collaborazione con i propri fornitori di componentistica: Campagnolo, 3T, Xentis, Compositex.

Monica Lucarelli, CEO di Passoni, ha dichiarato: “Nel nostro Atelier di Vimercate abbiamo fatto del nostro meglio per continuare la produzione nel pieno rispetto delle norme nazionali e delle ordinanze regionali, ma abbiamo chiuso le operazioni i 25 aprile come previsto nel DPCM. Chiaramente l'impatto sulla nostra attività non sarà insignificante ma abbiamo voluto dare un segnale importante soprattutto nel rispetto dei nostri operai che vengono quasi tutti dalla bergamasca. Come Società Benefit, prendiamo infatti molto sul serio il nostro impatto sulla comunità e sul territorio in cui operiamo, ed è per questo che l’approccio sostenibile al modo in cui operiamo rappresenterà ancora di più in questa emergenza il fondamento della nostra filosofia”.

L'edizione limitata 2020 Passoni Fidia Milano-Sanremo presenta un telaio in carbonio-titanio personalizzato dal design ccattivante, una forcella in carbonio Columbus Futura e il gruppo Campagnolo Super Record 12s abbinato a una guarnitura THM x Passoni Clavicula SE 52/36 Carbon-Ti X-CarboRing. Una guida in carbonio che combina con un attacco THM x Passoni Tibia con un manubrio THM x Passoni Ulna, mentre la struttura è mantenuta leggera da un set di ruote in carbonio Passoni P42CC equipaggiate con pneumatici Vittoria Corsa TLR. La bici è completata da un reggisella in titanio Passoni e da una sella Selle Italia SLR Tekno Passoni.