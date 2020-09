Coronavirus, bomba contagi a Roma: lo Spallanzani aumenta i posti letto

Coronavirus, bomba contagi a Roma: non smette di salire il numero dei nuovi positivi e la situazione in città si fa sempre più critica. E così lo Spallanzani, mai così pieno da aprile, corre ai ripari annunciando la necessità prossima di aumentare i posti letto sia di degenza ordinaria, che di terapia intensiva.

Ad annunciare il piano dell'Istituto romano, che attualmente ospita 139 pazienti positivi di cui 13 in terapia intensiva, è stato il direttore sanitario della struttura, Francesco Vaia: “I posti attualmente attivi sono 192 di degenza ordinaria e 35 di area critica, per un totale di 224. Come previsto dalle azioni di fase V del Piano della Regione Lazio di predisposizione della rete ospedaliera per fronteggiare eventuali evenienze, i posti attivi nel mese di settembre erano 180 per quanto riguarda la degenza ordinaria e 35 in area critica per un totale di 215”.

“Con la rimodulazione prevista dalle azioni di fase VI del recente documento regionale – prosegue Vaia –, i posti di degenza ordinaria saranno 206, concentrati in una vasta area omogenea, in aggiunta a 20 posti letto concentrati in un'area funzionale allocata in un padiglione Covid free per un totale di 261 posti letto (226 di degenza ordinaria + 35 di area critica), incrementabili a 281 (226 di degenza ordinaria + 55 di area critica ) con l'attivazione, se necessario, di ulteriori 20 posti di area critica già allestiti e prontamente riconvertibili”.