Coronavirus, cancellata la Maratona di Roma. No al rinvio: arrivederci al 2021

Dopo la RomaOstia in programma per domenica, l'emergenza Coronavirus ferma anche la Maratona di Roma: l’Acea Run RomeTheMarathon del 29 marzo è stata cancellata. Niente rinvio però, gli organizzatori danno direttamente l'appuntamento all'edizione del 2021.

"Purtroppo, in conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso e in base a quanto stabilito nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, l’Acea Run RomeTheMarathon del 29 Marzo è stata cancellata", scrivono gli organizzatori della maratona di Roma motivano l'annullamento della manifestazione podistica.

"Congeliamo questa esperienza - prosegue la comunicazione - questa passione, questo desiderio. La salute è l’unico bene che non va mai messo in pericolo. Ma vi facciamo una promessa: raddoppieremo sforzi, entusiasmo, colore. La città eterna, le sue bellezze, la sua storia sono qui e saranno qui per l’eternità. Vi aspettiamo il 2021, la vostra quota di iscrizione sarà spostata e garantita per tutti il prossimo anno".