Coronavirus, cellulari controllati: così Raggi combatte traffico e spostamenti

Coronavirus, cellulari dei romani sotto controllo: così Virginia Raggi combatterà il traffico e gli spostamenti durante la Fase 2 dell'emergenza Covid-19. La Capitale è pronta così a diventare una versione a cielo aperto del Grande Fratello, con due società che monitoreranno per il Comune i movimenti dei cittadini.

Nel dettaglio Roma Capitale utilizzerà il supporto tecnologico fornito da Tim e Olivetti con la loro piattaforma City Forecast e il supporto dei Data Angels. Grazie a questo accordo con il Campidoglio, le società si occuperanno, comunica il Comune, “del monitoraggio dei dati, in forma anonima e aggregata, legati al traffico e agli spostamenti all’interno e all’esterno del territorio comunale”.

La raccolta di questi dati, ricavati dal segnale generato dalle utenze telefoniche mobili, consentirà una costante analisi dei flussi e degli spostamenti, in modo sicuro e nel pieno rispetto della normativa vigente. La piattaforma sarà utile a monitorare le misure di contenimento della mobilità messe in atto per contrastare la diffusione del Coronavirus e, successivamente, a supportare le decisioni che l’Amministrazione capitolina dovrà assumere per garantire il ritorno alle normali attività e la tutela della salute dei cittadini.

In poche parole con questi dati il Comune sarà in grado di capire di monitorare in tempo reale il traffico così da aumentare il numero dei bus attivi sulle linee che passano in quelle determinate strade, così da invogliare i romani a non prendere l'auto privata e di scegliere, muniti di mascherina e guanti, i mezzi pubblici.

“In questo periodo, in cui c’è più necessità di limitare gli spostamenti e rimanere in casa per far fronte all’emergenza che stiamo vivendo, la tecnologia può offrirci un valido aiuto per verificare puntualmente il rispetto delle regole. In una seconda fase, tale strumento potrà essere utilizzato per individuare i principali flussi di spostamento e agire di conseguenza: per esempio con un rafforzamento mirato del trasporto pubblico o dei presidi di sicurezza in alcune zone”, ha detto il sindaco Virginia Raggi.