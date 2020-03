Coronavirus: “Chi non abita qui torni al suo domicilio”. Il volantino truffa

Ai tempi del Coronavirus le truffe non si fermano. A Roma, per la precisione nel quartiere Appio, sono comparsi nella giornata di mercoledì dei falsi volantino del Ministero dell'Interno in cui si invitavano i non residenti nello stabile a lasciare la casa per tornare al proprio domicilio, pena multa e arresto.

Alcuni cittadini hanno rinvenuto e consegnato al commissariato Appio Nuovo i volantini, stampati su carta intestata “Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, riportanti il logo della Repubblica Italiana.

“Quanto riportato su detti volantini è da ritenersi falso ed ingannevole per la pubblica fede e non deve essere preso in considerazione da chi li dovesse ritrovare, soprattutto laddove vengono invitati eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel proprio domicilio di residenza”, ha spiegato la Questura di Roma.

Ecco il testo completo del volantino.