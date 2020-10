Coronavirus, chiuso il Municipio VII a Cinecittà: positivo un dipendente

Coronavirus nella sede del Municipio VII di piazza di Cinecittà: positivo un dipendente. La sede è stata chiusa per la sanificazione straordinaria dei locali e tutti i servizi garantiti dalla struttura che sono stati sospesi fino al termine delle operazioni.

A darne notizia è stato il Comune di Roma che, in una nota pubblicata sul sito di Roma Capitale nella serata di mercoledì, annuncia: “Si comunica che la Sede Municipale di Piazza di Cinecittà, 11 resterà chiusa per effettuare sanificazione straordinaria dei locali, nel rispetto delle procedure disposte dall'emergenza Covid-19, a far data dal giorno 15 ottobre 2020 e fino al termine delle operazioni di sanificazione. Ci scusiamo per il disagio”.