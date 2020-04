Coronavirus, da domani alla stazione Termini ingresso con i termoscanner

Coronavirus, a oltre un mese dalla dichiarazione di emergenza nazionale, da martedì arrivano alla stazione Termini i termoscanner per misurare la temperatura corporea dei viaggiatori in arrivo. E presto arriveranno anche nelle altre grandi stazioni della città, come Tiburtina e Ostiense.

L'annuncio via social del sindaco di Roma Virginia Raggi. “E' un'iniziativa fondamentale per contenere la diffusione del coronavirus, che io stessa avevo sollecitato alle istituzioni competenti - aggiunge - e che diventa realtà grazie al contributo decisivo dell'Ordine dei Medici di Roma, che ringrazio per l'impegno e la disponibilità. Nelle stazioni arriveranno più di 20 medici che opereranno a titolo gratuito e che si uniranno ai volontari della Protezione Civile di Roma Capitale e della Croce Rossa Italiana. La presenza dei sanitari sul posto è fondamentale: dopo i primi controlli sulla temperatura dei passeggeri, qualora sia necessario si deve procedere a una visita più approfondita all'interno di un 'triagè che Ferrovie dello Stato ha già predisposto in alcune aree isolate dei principali scali ferroviari della nostra città”.