Coronavirus, disperato appello di Alessandro Gassmann: “Rispettiamo le regole”

Coronavirus e nuova impennata dei contagi, Alessandro Gassmann si schiera dalla parte dei medici ed infermieri e, con un disperato appello su Twitter, invita romani ed italiani a rispettare le regole di sicurezza imposte dal Governo.

"Medici e personale medico, che hanno, tra febbraio e maggio, combattuto per tutti noi, una battaglia durissima contro il covid, ora ci chiedono di osservare rigorosamente tutte le regole di sicurezza per non ripiombare in emergenza. Aiutiamoli tutti!!! E Grazie", scrive in nel tweet l'attore romano ai suoi oltre 272mila followers.