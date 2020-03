Coronavirus, dramma nella casa di riposo. FdI tuona: “Commissariare Asl Rm5”

Dramma Coronavirus a Nerola, visti i due anziani morti e i 70 casi positivi di Covid-19 tra ospiti e dipendenti della struttura, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Regione Lazio scrive al presidente Nicola Zingaretti: “Commissariare l'Asl Roma 5 per consentire una corretta applicazione dei protocolli”.

“A seguito degli episodi intercorsi presso la casa di riposo Maria Immacolata di Nerola, soltanto grazie alle pressioni del Sindaco si è riusciti, con notevole ritardo, a effettuare i tamponi sui pazienti e sul personale della struttura. Sarebbe stato sufficiente farli all’insorgere del primo caso di positività, che a quanto risulta risalirebbe alla scorsa settimana. Per questo motivo, abbiamo scritto una lettera al presidente della regione Zingaretti chiedendo un intervento immediato presso la Asl Rm5, che è stata già oggetto di episodi analoghi, vedi Nomentana Hospital a Fonte Nuova. Valutando, anche, la possibilità di un commissariamento per consentire una corretta applicazione delle normative e dei protocolli stabiliti dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle autorità competenti, che purtroppo non sono in grado di far rispettare. Inoltre, nella lettera abbiamo chiesto di analizzare e valutare l’opportunità di usufruire degli spazi disponibili dell’ospedale di Palombara Sabina, all’interno del quale il personale potrà intervenire nel rispetto dei protocolli e curare le persone coinvolte”, scrive il gruppo in una nota.