Coronavirus, effetto quarantena: cambiano economia e politica. Il libro verità

Si intitola “Effetto Quarantena. Chi siamo e cosa saremo nella stagione del Covid-19” ed è il volume che Luca Pani e Maria Elena Capitanio hanno redatto nei giorni del lockdown mondiale per aprire una finestra su di una riflessione psicosociale sugli effetti delle misure di contenimento volute dai governi a livello globale.

Firmato da uno delle più autorevoli voci della psichiatria mondiale e da una delle giornaliste più mordaci della scena politica e sociale degli ultimi anni, il volume, edito da LSWR, e dal 15 di maggio disponibile in formato ebook su Amazon, analizza e introietta gli effetti dell’emergenza Covid-19 cercando di delineare un percorso che conduca fuori dal tunnel. Quale mondo ci sta aspettando?

A questa domanda gli autori cercano di rispondere con esempi concreti, con ipotesi strutturate e modelli positivi, senza sminuire quello che verrà ricordato come uno dei periodi più bui del nostro secolo. La pandemia porterà con sé - e i segnali arrivano già da ora - una crisi economica severa, la società cambierà volto, il modo di relazionarsi agli altri muterà sensibilmente dando vita a quella, come la definiscono gli autori , che chiameremo «una nuova grammatica della salute, della politica, della finanza, e, aspetto da non trascurare, anche dei sentimenti».

Un giro del mondo in cento pagine per ripercorrere tutti i momenti salienti di questa pandemia: dalle prime avvisaglie allo stato di emergenza che mano a mano è scoppiato in ogni angolo del pianeta; dalle comunicazioni frammentate che a inizio 2020 arrivavano dalla Cina fino alle solitarie sepolture di massa sull’isola di Hart Island. Dalla colonna di Bergamo ai balconi. Un vademecum che regala non solo consigli, ma che per primo forse prova a ripercorrere la storia del Covid-19 attraverso tutti gli strati della società contemporanea.

Impegnati e assorbiti completamente dal progetto - che nasce proprio per dare spunti di riflessioni e consigli utili a quanti da questa crisi vorranno uscire rinnovati - gli autori hanno deciso di devolvere i proventi del volume al Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell’Università di Modena e Reggio Emilia.