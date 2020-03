Coronavirus, fanno un incidente ma non potevano circolare: scatta la denuncia

Fanno un incidente, chiamano i vigili urbani e tornano a casa con una denuncia per il mancato rispetto misure anti Coronavirus perché circolavano senza valido motivo: è successo a Roma, dove solo nella giornata di martedì i casi di irregolarità riscontrati dalla Polizza Locale sono stati 14.

I controlli eseguiti dai caschi bianchi del Comune di Roma sono stati oltre 25mila e, appunto, 14 le denunce scattate per mancato rispetto dei provvedimenti emanati a tutela della salute pubblica.

Due persone sono state deferite all'Autorità Giudiziaria dopo essere state coinvolte in un tamponamento, in quanto circolavano senza giustificato motivo. Sempre per mancanza di una motivazione valida che comprovasse gli spostamenti , gli agenti hanno proceduto anche nei confronti di due uomini fermati in prossimità dell'accesso al campo nomadi di via Candoni. Tra i casi irregolari riscontrati anche un ristoratore, denunciato per essere stato sorpreso a servire i pasti ad alcuni clienti seduti al tavolo.