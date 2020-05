Coronavirus Fase 2, gelato solo d'asporto: a Roma ecco la “coppetta take away”

Coronavirus, con la Fase 2 bar, pizzerie, ristoranti e gelaterie possono tornare ad aprire i battenti ma solamente vendendo cibo da asporto da mangiare a casa poiché è vietato consumare cibo in prossimità degli esercizi commerciali. A Roma però ecco l'invenzione per la “coppetta di gelato take away”.

In una gelateria romana ecco che spunta infatti un particolare incarto fatto con la carta di alluminio, una sorta di bustina 2.0, che consente di trasportare in maniera sicura anche la classica coppetta. Questo consente alla gelateria di vendere non solo le vaschette da 300, 500 o 800 grammi da asporto, ma anche una semplice monoporzione da consumare immediatamente non appena il cliente si è allontano dall'esercizio commerciale. Fatta la legge, trovato l'inganno.