Coronavirus e Giornata della Famiglia: incontro online con Casellati e Bonetti

In occasione della 26esima Giornata internazionale della Famiglia, in programma il 15 maggio, il Forum delle associazioni familiari terrà la propria Assemblea Generale. L’emergenza Coronavirus impone precise prescrizioni per evitare assembramenti, pertanto l’incontro di quest’anno si svolgerà in streaming online su Facebook e YouTube.

Il Presidente nazionale del Forum, Gigi De Palo, introduce il saluto d’indirizzo con cui il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, aprirà l’Assemblea. Subito dopo, De Palo pronuncerà la propria relazione annuale sullo stato delle famiglie in Italia. Seguiranno le relazioni del cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e della professoressa Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia.

Nell’ambito del proprio intervento, il professor Giancarlo Blangiardo, Presidente di ISTAT, commenterà alcuni nuovi dati sulla denatalità nel nostro Paese in conseguenza dell’emergenza epidemiologica per il Coronavirus. Concluderà lo spazio degli ospiti la relazione del professor Massimo Recalcati, psicoanalista, dedicata all’approccio educativo con cui le famiglie sono state costrette a misurarsi nei due mesi di totale lockdown imposto per limitare la diffusione del contagio.





Il Forum delle associazioni familiari è una realtà associativa nazionale fondata nel 1992 con l’obiettivo di portare all’attenzione del dibattito culturale e politico italiano la famiglia come soggetto sociale. Oggi conta al proprio interno 582 associazioni nazionali, regionali e locali, con 20 Forum regionali, in rappresentanza dioltre 4 milioni di famiglie: quasi 12 milioni di singole persone. L’impegno quotidiano del Forum Famiglie è quello di sostenere la costruzione di politiche familiari sempre più moderne e incisive, portando avanti le legittime istanze dei nuclei familiari del Paese, con la consapevolezza che la famiglia non è un fatto privato, ma il ‘cuore’ della costruzione della nostra società. Per questo, essa è riconosciuta e tutelata innanzitutto a livello costituzionale.