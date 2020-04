Coronavirus, il microcredito salvezza per i giovani imprenditori: l'accordo

In piena emergenza sanitaria ed economica legata al Coronavirus, al via l’accordo tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e la Junior Chamber International – Italy per il sostegno dei percorsi di formazione e avvio delle attività di impresa attraverso gli strumenti della microfinanza.

L'obiettivo dell’Accordo è quello di promuovere l’educazione finanziaria, la cultura d’impresa e l’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti socialmente discriminati nel nostro Paese, in Europa e nel mondo, anche attraverso il sostegno alla ricerca, allo sviluppo di nuove partnership in un’ottica di innovazione sociale, alla realizzazione di percorsi di crescita, nonché al reperimento delle risorse finanziarie.

In particolare, si evidenziano i seguenti punti: promozione delle opportunità di sostegno economico e di tutoring a microimprese e professionisti rientranti nei parametri individuati dall’art. 111 TUB; promozione delle opportunità di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la messa a disposizione della Garanzia Giovani; attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di nuove soluzioni; educazione finanziaria, sviluppo della cultura imprenditoriale, divulgazione dei principi solidali e dell’etica del profitto; attività congiunta di progettazione.

“Questo protocollo – spiega il presidente ENM, Mario Baccini –, siglato con un’associazione di under quaranta impegnati nello sviluppo della persona e dell’impresa, segna una grande opportunità di promozione per gli strumenti della microfinanza sia in ambito nazionale con il concorso diretto di JCI Italy che nella diffusione internazionale della cultura microfinanziaria proprio attraverso la testimonianza di questi giovani stakeholder”.

“Soprattutto in momenti di difficoltà, come quello in cui si trova oggi il nostro Paese a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus – continua il Presidente JCI Italy, Davide Bontempo –, collaborazioni come quella siglata con l’Ente Nazionale del Microcredito, sono un concreto aiuto ai giovani imprenditori del nostro territorio locale e nazionale. L’obiettivo di questa partnership è infatti quella di fornire le giuste opportunità, e gli utili strumenti, per supportare lo sviluppo economico e la responsabilità sociale d’impresa. JCI Italy, facente parte di un network internazionale presente in oltre 120 paesi, si fa quindi promotrice di accordi, come quello sottoscritto, per dare un esempio concreto anche ad altri paesi che vivono le stesse criticità imprenditoriali”.