Coronavirus, il Papa chiede un miracolo: a San Pietro crocifisso anti pandemia

Contro il Coronavirus Papa Francesco chiede un miracolo: spostato il Crocifisso dei miracoli che liberò Roma dalla peste dalla chiesa di San Marcello al Corso nella deserta piazza San Pietro. Venerdì alle ore 18 il Santo Padre, direttamente dal sagrato della basilica, reciterà una preghiera contro la pandemia.

Una immagine simbolica e di grande impatto, con il Papa da solo sul sagrato in preghiera e davanti a lui, in una piazza deserta e inaccessibile. La preghiera sarà trasmessa in streaming.

L'immagine sacra, di legno scuro del XV secolo che risale alla scuola senese, è una delle più amate dai romani e dai papi sin dal Giubileo del 1600. Nel 2000, per volontà di papa Wojtyla, fu portato solennemente in San Pietro per la venerazione dei romani. Ora, in un momento di grande angoscia e sofferenza, Bergoglio ha voluto di nuovo quel Cristo dei miracoli a piazza San Pietro.