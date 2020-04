Coronavirus, il Primo maggio 100 minuti di magia dal divano: lo show a casa

In piena emergenza Coronavirus, il Primo maggio ecco 100 minuti di pura magia direttamente dal divano: Supermagic porta i più grandi illusionisti del mondo direttamente nelle case di tutti gli italiani.

Venerdì alle ore 18:00 infatti ti ecco lo spettacolo evento “Supermagic Infinto”: una misteriosa stanza nascosta nei sotterranei di un teatro, un custode e il suo apprendista, un viaggio verso l’infinità del tempo, attraverso i cicli della vita. Stupore, suspence, divertimento e magia si fondono in uno spettacolo per tutti.

Per vedere lo spettacolo “Supermagic Infinito” bisognerà andare sulla pagina www.supermagic.it/spettacoloacasa, inviare la richiesta in modo da ricevere il biglietto gratuitamente per vedere lo show.

Ecco gli straordinari artisti in ordine di apparizione. Yo Kato (Giappone): La bacchetta è lo strumento magico per eccellenza. Questo eccezionale prestigiatore vi mostrerà straordinarie apparizioni e trasformazioni, con l’arte della manipolazione; Vic & Fabrini (Brasile): Con questo duo comico non riuscirete a trattenervi dalle risate: un mago e il suo imprevedibile assistente robot tenteranno in ogni modo di stupire il pubblico; Jae Hoon Lim (Corea del Sud): Il mago “classico”, con le sue incredibili apparizioni di colombe, non può assolutamente mai mancare. Preparatevi a volare; Marcel Kalisvaart (Olanda): Il principe delle illusioni vi lascerà a bocca aperta con l’energia e lo stupore delle sue grandi illusioni; Remo Pannain (Italia): L’ideatore e direttore di Supermagic si destreggia con sei fazzoletti, un magico nodo e una sorprendente rivelazione, per entrare nell’elegante dimensione della magia classica; Aron Crow (Belgio): Rischio e adrenalina bucheranno lo schermo ed entreranno direttamente a casa tua: una benda, una spada e un mentalista. Cosa succederà?; Raymond Crowe (Australia): Un valzer tra il mago e la sua giacca, momenti bizzarri che si concludono con il numero delle ombre cinesi più visto su YouTube; Dani Lary (Francia): Hai mai visto un pianoforte volare? Quando pensi di aver visto tutto, alla fine arriva lui con il suo misterioso mondo incantato, ed è subito una nuova emozione.

Segreti Svelati - giochi di magia

L’appuntamento con la magia continuerà però per tutto il mese di maggio con i “Segreti Svelati”. Dal 4 maggio, 2 volte a settimana, Supermagic infatti darà la possibilità a tutti di imparare semplici giochi di illusionismo con semplici oggetti che si possono trovare a casa. Lo staff di Supermagic spiegherà i migliori trucchi di magia per realizzare l’impossibile. Genitori e bambini potranno aiutarsi insieme allenandosi per eseguire le magie anche attraverso le video chat. Un’esperienza che creerà unione in tutte le famiglie.