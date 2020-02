Coronavirus: “In Regione niente disinfettanti”. Zingaretti viola sua ordinanza

Coronavirus, Zingaretti va contro la sua stesse direttive: nell'ordinanza emanata mercoledì, il presidente del Lazio scriveva che tutti i luoghi pubblici dovevano mettere a disposizione dei visitatori soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani, ma in Regione non ci sono. La denuncia del consigliare regionale di Fratelli d'Italia, Antonello Aurigemma.

“Zingaretti fa un'ordinanza in cui inserisce tutte le misure da seguire per combattere l'emergenza coronaviurs ma è il primo a non seguirla. Sia in Consiglio regionale alla Pisana che in Giunta in via Raimondi Garibaldi non c'è neanche l'ombra delle soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani che l'ordinanza obbliga vengano messe a disposizione nelle pubbliche amministrazioni, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario ed in tutti i locali aperti al pubblico – spiega il consigliere Aurigemma –. Quando una Regione emana un'ordinanza di questo tipo, che mette in ginocchio migliaia di attività che non riescono a reperire i gel disinfettanti divenuti introvabili, si spera che almeno lei sia la prima a seguirla alla lettera, ma nel Lazio non è così. Zingaretti ponga al più presto rimedio a questa sua inosservanza”.