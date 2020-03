Coronavirus: “Italia sotto attacco degli hacker”. L'allarme del cyber esperto

Il momento per l'Italia è delicatissimo, non solo per l'epidemia Covid-19 che la colpisce, ma anche in conseguenza di un'altra minaccia che in questi giorni incombe sugli italiani, certo meno grave se paragonata all'emergenza Coronavirus: l'attacco dei pirati informatici.

Non parliamo ovviamente degli hacker in senso proprio, ma di tutti quei truffatori e sciacalli on line che approfittano della situazione per colpire gli utenti su Internet. L'isolamento reso necessario dall'epidemia infatti ha portato con sé l'aumento dello smart working, rendendo vulnerabili operazioni che prima non lo erano perché effettuate in presenza. Un pericolo che vale soprattutto per i professionisti, avvocati ma non solo, che adesso operano on line.

Secondo l’esperto di cybersecurity Oren Elimelech, consulente del Governo israeliano e della Level Ins Agency, l’attuale crisi sanitaria globale “ha reso meno vigili gli utenti e innalzato il rischio per gli attacchi di phishing”. Da settimane ormai, si legge in una nota della Level Ins Agency, “gli hacker stanno prendendo di mira l’Italia”. All'inizio della crisi Elimelech aveva spiegato che ci troviamo davanti a “una delle più grandi campagne di phishing realizzata fino ad ora, cominciata proprio agli inizi di febbraio in concomitanza con la diffusione del Covid-19”.

Nei giorni scorsi l'allarme è stato rilanciato dall'OMS, mentre di recente anche la Polizia di Stato ha invitato gli utenti a prestare particolare attenzione, specialmente per le donazioni a ospedali, essendo state segnalate pagine fake in tutto simili alle originali. Non mancano email di phishing contenenti link a virus che, se scaricati, criptano il contenuto dell’intero computer, esigendo un “riscatto” per liberare i dati in ostaggio.

Indispensabile, secondo l’esperto israeliano, mantenere la massima allerta e seguire alcune regole d'oro, fra le quali navigare in internet in modalità anonima, scegliere password complesse e diversificarle per ogni sito o servizio, mantenere il PC o lo smartphone aggiornati così come i software antivirus.