Coronavirus, italiani bloccati all'estero: l'Sos tra petizioni e flash mob

Si terrà giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 15, in collaborazione con Affaritaliani.it e l’Associazione Eureca, la diretta live per raccontare, attraverso testimonianze, petizioni e flash mob sui social, quanto sta accadendo agli italiani rimasti bloccati all’estero durante il periodo del Coronavirus.

Coordinati dal Presidente di Eureca Angelo Polimeno Bottai, interverranno i giornalisti Serena Sartini di Askanews e Giuseppe De Lorenzo de IlGiornale.it, Vincenzo Arcobelli per il CGIE-USA, Salvatore Pellecchia della Fit-Cisl, Patrizia Angelini presidente del Festival “Italia in the World”, l’onorevole Simona Baldassarre, l’onorevole Andrea Del Mastro, con le testimonianze di Giordano Bruno Guerri, Roberto Nativi, Doreley Cammarano e Adele Castellaccio di #IoRientroACasa.

Il coordinamento tecnico sarà a cura di Claudio Verzola.