Coronavirus, la Befana si arrende: piazza Navona vuota per le feste di Natale

Anche la Befana si deve arrendere al Coronavirus: per le feste di Natale piazza Navona resterà vuota, con il Campidoglio che ha sospeso la consueta manifestazione che riempe la piazza di bancarelle e giochi per i bambini.

“E’ stata decisa la sospensione dell’edizione 2020-2021 della Festa della Befana di Piazza Navona, in attuazione delle disposizioni sanitarie nazionali per il contenimento dei contagi e su richiesta di 33 operatori titolari di concessione – scrive il Comune in una nota –. Il tutto, in conformità al DPCM del 3 novembre 2020, che vieta sagre e manifestazioni fieristiche di ogni genere, e in considerazione del prolungamento dello stato di emergenza sanitaria nazionale disposto dal Governo fino al 31 gennaio 2021”.

“Lo svolgimento della tradizionale manifestazione – continua il Campidoglio –, che avrebbe avuto luogo dal 1 dicembre al 6 gennaio, sarebbe stato peraltro compromesso dall’adozione delle prescrizioni anti-covid in fatto di contingentamento dei flussi di visitatori, assembramenti in coda e soste ridotte davanti ai banchi. Gli stessi operatori, inoltre, hanno comunicato l’impossibilità di approvvigionarsi dai fornitori dei prodotti da vendere”.