Coronavirus, la cena segreta dei negazionisti: 30 denunciati

Alcuni esponenti riconducibili ai movimenti negazionisti hanno partecipato a una cena presso il ristorante l’”Habituè” in via dei Gordiani. Sono stati scoperti e poi, avendo anche fatto una manifestazione in Centro, denunciati.

Al termine del momento conviviale di ieri sera, 5 di loro si sono trasferiti in Piazza Campo de’ Fiori per dar luogo a una iniziativa estemporanea di protesta. La presenza degli ospiti all’interno del locale è stata documentata da personale della Polizia Scientifica, intervenuto a seguito di segnalazione. Successivamente, gli attivisti hanno raggiunto Campo de’ Fiori alla spicciolata incontrandosi con altri sodali, alla fine erano una trentina. Sul posto hanno esposto una bandiera bianca con la scritta ”Movimento Roosevelt” (cosa c'entri Roosevelt col coronavirus lo sanno solo loro).

Lo stesso movimento aveva promosso l’iniziativa sul web richiamando i sostenitori a una “disobbedienza civile contro il coprifuoco e gli altri provvedimenti assurdi lasciati in eredità dal passato Governo” indicando la serata di ieri per l’iniziativa. Agenti della Polizia di Stato inviati sul posto hanno proceduto all'identificazione dei presenti nei confronti dei quali è stata notificata la sanzione prevista dalla normativa vigente in tema di contrasto alla diffusione del Covid -19. Gli stessi saranno anche denunciati per la violazione dell’art. 18 del Tulps (mancato preavviso della riunione/manifestazione). Nel frattempo proseguono gli accertamenti a cura della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale sui profili di responsabilità per le violazioni commesse dal titolare del ristorante.