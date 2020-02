Coronavirus, la Regione Lazio senza acqua: è impossibile lavarsi le mani

Coronavirus, il consiglio numero uno per evitare di rimanere di contagiati è quello di lavarsi bene le mani, per almeno 20 secondi. Ma questo, nonostante gli inviti e le raccomandazioni del Zingaretti, non è possibile proprio negli uffici della Regione Lazio: non esce l'acqua dai rubinetti del bagno.

“Manca l’acqua nella sede della Regione Lazio, sulla via Cristoforo Colombo a Roma, proprio nei giorni in cui Zingaretti raccomanda alla popolazione di lavare le mani con frequenza”, raccontano una serie di dipendenti degli ultimi tre piani della Palazzina B della Giunta regionale a 7colli.it.

Per sollecitare la risoluzione del problema, il capogruppo di FdI alla Pisana, Fabrizio Ghera, ha inviato a Zingaretti una lettera in cui chiede di ripristinare al più presto i servizi igienici negli Uffici della Regione. “E’ assurdo – spiega Ghera – che in questi giorni in cui si raccomanda ai cittadini massima igiene e pulizia, proprio negli uffici in cui si decidono le misure per contrastare la diffusione del coronavirus manchi l’acqua e i dipendenti non possano usufruire dei servizi igienici. Spero che il Presidente Zingaretti, dopo le segnalazioni che mi sono arrivate dalla palazzina di via Cristoforo Colombo, si attivi immediatamente per ristabilire un minimo di decoro agli uffici della Giunta”.