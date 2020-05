Coronavirus e la ricostruzione dell'Italia, la soluzione: un prestito da 30mld

Coronavirus e la ricostruzione dell'Italia, la soluzione: un prestito da 30 miliardi. Sarà questo l'argomento principale del il settimo webinar del progetto #Ricostruire dal titolo “Il Prestito della Ricostruzione”: partecipano Giovanni Tria, ministro dell’Economia nel Governo Conte I, e il manager Vito Gamberale.

L'appuntamento con la discussione, moderata da Giancarlo Loquenzi, è per venerdì 8 maggio dalle ore 13:00. Si discuterà della proposta di Ricostruire di istituire un “Prestito Italia” per la ricostruzione del Paese. Ripartire subito con spirito unitario, come nel secondo dopoguerra. Un prestito da 30 miliardi sottoscrivibile solo a livello nazionale, con rendimento invitante e scadenza decennale. Una proposta per evitare di far ricorso alla vessatoria imposizione patrimoniale che, è dimostrato, oltre a essere inefficace ha sempre avuto l’effetto collaterale di rallentare i consumi.

Il webinar si terrà su Zoom: per seguire la diretta clicca qui.

#Ricostruire è il piano operativo promosso da Stefano Parisi insieme a oltre 40 tra imprenditori, professionisti, accademici ed economisti, per superare l’emergenza da Covid-19 e rilanciare l’economia e Ricostruire il Paese (ricostruireitalia.it).