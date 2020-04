Coronavirus Lazio, 92 nuovi casi. Caos anziani: 24 positivi in una Rsa di Nemi

Torna ad aumentare, anche se di poco, il dato dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: sabato 25 aprile registrati 92 positivi, settimo giorno consecutivo sotto quota 100. A Roma 28 contagi contro i 40 di ventiquattro ore fa. Continua il dramma anziani: 24 casi sono in una Rsa nel Comune di Nemi.

"Sabato registriamo un dato di 92 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend all'1,5%". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

D'Amato spiega che 24 casi sono riferibili al cluster di Villa delle Querce, a Nemi, dove è in attivazione il check point, come spiega la Regione su Facebook. L'assessore osserva poi che "si amplia di oltre 8 mila unità la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (19.769) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.338). E per quanto riguarda i guariti, salgono di 20 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.276, mentre sono 3 i decessi nelle ultime 24 ore". Inoltre, precisa D'Amato, "aumentano i controlli sulle Rsa e sulle strutture socio-assistenziali private accreditate: ad oggi sono 534 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. A Veroli è stata scoperta una casa di riposo abusiva e la Asl ha chiesto al sindaco un’ordinanza per la chiusura e tutta la documentazione è stata inviata alle autorità competenti".

"Nelle ultime 24 ore - continua l'assessore - non si registrano decessi a Roma città, dove il dato complessivo dei nuovi casi è pari a 28". Infine, "nella Asl Roma 1 è attenzionata la situazione dell’Ateneo Salesiano dove è in corso l’indagine epidemiologica e sono in corso le operazioni di allontanamento dei casi positivi".

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 17 nuovi casi positivi e 52 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 10 nuovi casi positivi più 3 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 1 nuovo caso positivo e 6 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, l'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 1 nuovo caso positivo e 356 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 7 nuovi casi positivi e 3 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 38 nuovi casi positivi e 71 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina 10 nuovi casi positivi, di cui 6 riferibili alla Rsa San Michele di Aprilia, e 225 persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Frosinone 3 nuovi casi positivi e 36 persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi e 162 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine all'Asl di Rieti 2 nuovi casi positivi e 5 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

Tre nuovi decessi registrati nella Regione

Sabato registrati altri tre nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 387. A perdere la vita: una donna di 91 anni con gravi patologie pregresse nell'Asl Roma 5; un uomo di 82 anni con gravi patologie pregresse nell'Asl Roma 6; una donna di 90 anni con precedenti patologie nell'Asl di Viterbo.

Nel Lazio meno dell'1% dei sanitari contagiati

"Ad oggi sono meno dell’1% gli operatori sanitari contagiati da inizio emergenza: è un dato che testimonia come le misure adottate stiano funzionando". Lo afferma l'assessore D'Amato.

Il bollettino medico dello Spallanzani

"I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 114. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio". Così si legge nel bollettino medico diramato giovedì dallo Spallanzani, il bollettino numero 86. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 358", spiega ancora l'Istituto a Portuense precisando poi che "sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici".

Consegnate nel Lazio 46.280 mascherine FFP2

Nel Lazio, "sabato sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 453.400 mascherine chirurgiche, 46.280 maschere FFP2, 13.610 maschere FFP3, 32.600 camici impermeabili, 11.600 calzari, 331.000 guanti, 4.300 cuffie". Lo rende noto la Regione.