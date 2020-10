Coronavirus Lazio: 939 nuovi contagi e 111 positivi in terapia intensiva

Dopo l'impennata da record di domenica, scende di poco il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: secondo il bollettino della Regione, lunedì 19 ottobre sono stati registrati 939 nuovi contagi, di cui 462 a Roma, e nove decessi. Sale il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che supera quota 100: i pazienti in rianimazione sono ora 111.

“Su oltre 17 mila tamponi, numero più alto in Italia, lunedì nel Lazio si registrano 939 casi positivi, 9 i decessi e 119 i guariti”. Così l'assessore alla Santa della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che aggiunge: “Lieve calo dei casi a Roma mentre rimangono alti i trend di Frosinone, Latina e Viterbo su cui incide un cluster nella casa di risposo San Francesco del Comune di Farnese”.





Nella Asl Roma 1 sono 168 i casi nelle ultime 24h e si tratta di centocinquantasei casi isolati a domicilio e dodici da ricovero. Nella Asl Roma 2 sono 228 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sessantanove casi con link familiare o contatto di un caso già noto e centosette i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. si registrano tre decessi di 76, 77 e 82 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentasette casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 55 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sei casi con link familiare o contatto di un caso già noto e sei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 41 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 49 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentuno casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 91 anni con patologie.

Nelle province si registrano 332 casi e tre i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono ottantuno i nuovi casi e si tratta di casi con link familiari o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso. Nella Asl di Frosinone si registrano centoquattro nuovi casi. Nella Asl di Viterbo si registrano centoquattordici nuovi casi e si tratta di trentaquattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto e venticinque i casi con link al cluster presso la casa di riposo San Francesco di Farnese dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano due decessi di 68 e 69 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano trentatre nuovi casi e sono casi con link familiari o contatto di un caso già noto.

Vaccino antinfluenzale: già somministrate 296 mila dosi nel Lazio

La Regione, nel bollettino sui casi Coronavirus odierni, fa sapere che sono disponibili per i medici di medicina generale (mmg) e per pediatri di libera scelta (pls) oltre 810 mila dosi di vaccino antinfluenzale e sono già somministrate 296 mila dosi. “Per le fasce dai 60 anni in su e dai 6 mesi e i 6 anni consigliamo di prenotare il vaccino dal proprio mmg o pls – ha spiegato D'Amato –. Continua anche la distribuzione nelle farmacie con 20 mila dosi a settimana. Per l'acquisto è necessaria la ricetta medica. Uno sforzo importante che la regione sta facendo per sostenere la rete delle farmacie del Lazio nella distribuzione del vaccino”.