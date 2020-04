Coronavirus Lazio, crollo dei contagi: 123 i nuovi. Regione: “Frenata record”

Coronavirus, è frenata record nel Lazio. Crolla il numero dei nuovi contagiati: domenica registrati 123 positivi, contro i 157 di sabato. I casi totali da inizio emergenza Covid-19 arrivano a 3880. La Regione esulta, ma l'assessore alla Sanità D'Amato vuole massima attenzione in vista di Pasqua e Pasquetta.

“Domenica registriamo un dato di 123 casi di positività, continua la frenata del trend che per la prima volta è al 3%. Allo stesso tempo, sono in continua crescita i guariti, che salgono di 36 unità nelle ultime 24 ore arrivando a 475 totali, mentre sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 9.921 e i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 7”. Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Ora è il momento di non mollare e mantenere alta l’attenzione, anche in vista delle festività di Pasqua e Pasquetta”, sottolinea D'Amato, spiegando che “da lunedì partono le prime Rsa Covid con i primi 100 posti a disposizione sul territorio”.

L'assessore inoltre rende noto che "è giunto nella notte un paziente in terapia intensiva da Bergamo al Covid Center del Campus Bio-Medico. Si tratta di un uomo di 61 anni, trasferito con un volo in elicottero organizzato dall'Areu del servizio sanitario lombardo, dall'Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo a Ciampino e poi in ambulanza per essere curato in terapia intensiva”. E conclude: 2Confermiamo la disponibilità di un posto di terapia intensiva ogni giorno a disposizione della rete nazionale2. Dai dati forniti nel bollettino si evince infine che i nuovi casi registrati a Roma sono 36, sui 123 totali.

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 18 nuovi casi positivi e 1416 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 7 nuovi casi positivi più 36 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 11 nuovi casi positivi e 1457 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, nell'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 15 nuovi casi positivi e 1469 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 24 nuovi casi positivi e 1517 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 3 nuovi casi positivi e 79 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina sono 18 i nuovi casi positivi; all'Asl di Frosinone 18 nuovi casi positivi e 301persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Viterbo 7 nuovi casi positivi e 2170 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine all'Asl di Rieti 2 nuovi casi positivi e 31 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare.

Sette nuovi decessi registrati nella Regione

Domenica registrati altri sette nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 219. A perdere la vita: un uomo di 90 anni con precedenti patologie nell'Asl Roma 5; un frate di 74 anni e due donne di 89 e 84 anni, tutti con patologie preesistenti, nell'Asl di Frosinone; tre donne ultraottantenni con patologie preesistenti nell'Asl di Rieti.

Allo Spallanzani più dimessi che ricoverati: il bollettino medico

“I pazienti ricoverati positivi al Coronavirus sono in totale 185. Di questi, 19 pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 207. Per la prima volta si inverte il rapporto pazienti ricoverati Covid-19 positivi/pazienti dimessi, più numerosi”. È quanto riferisce il bollettino medico dello Spallanzani di domenica mattina, il numero 66.

Distribuite dalla Regione Lazio 33.000 mascherine ffp2

"Sono in distribuzione oggi presso le strutture sanitarie: 65.000 mascherine chirurgiche, 33.000 mascherine FFP2, 3.500 mascherine FFP3, 6.100 camici impermeabili, 29.200 calzari, 69.000 guanti, 22.000 cuffie". Così la Regione Lazio attraverso Facebook.