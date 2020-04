Coronavirus Lazio, più guariti che nuovi positivi. Ancora contagi nelle Rsa

Per la prima volta il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio è inferiore ai guariti giornalieri: lunedì 27 aprile registrati 83 positivi, nono giorno consecutivo sotto quota 100, e 86 guariti, record assoluto. Continua il dramma anziani: 23 positivi trovati nella casa di cura Villa dei Pini ad Anzio Colonia.

"Lunedì registriamo il record dei guariti, che sono 86 nelle ultime 24 ore (totale 1.433) e superano il numero dei nuovi casi, che sono 83". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato sottolinea, inoltre, che "prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi giornalieri e un trend all'1,3%" e "si amplia di oltre 9mila unità la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (20.334) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.902). I decessi nelle ultime 24 ore sono 8", precisa poi l'assessore. Infine, "da domani sarà completato l’ampliamento della Rsa Covid pubblica di Genzano. Nella Asl Roma 1, è attenzionata la situazione dell’Ateneo Salesiano dove è in corso l’indagine epidemiologica".

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 12 nuovi casi positivi e 19 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 13 nuovi casi positivi più 3 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 12 nuovi casi positivi e 10 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, l'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 3 nuovi casi positivi e 70 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 3 nuovi casi positivi e 4 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 33 nuovi casi positivi, di cui 23 riferibili alla clinica Villa dei Pini di Anzio, e 62 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

Nell'Asl di Latina nessun nuovo caso positivo e 108 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl di Frosinone 3 nuovi casi positivi e 9 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl di Viterbo 1 nuovo caso positivo e 25 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine nell'Asl di Rieti 3 nuovi casi positivi e 1 persona uscita dall'isolamento domiciliare.

Otto nuovi decessi registrati nella Regione

Lunedì registrati altri otto nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 397. A perdere la vita: due donne di 78 e 87 anni con patologie pregresse nell'Asl Roma 1; una donna di 74 anni e un uomo di 93 anni nell'Asl Roma 2; una donna di 77 anni con precedenti patologie nell'Asl di Latina; una donna di 90 anni nell'Asl di Viterbo; una donna di 91 anni e un uomo di 72, entrambi con patologie pregresse, al Policlinico Tor Vergata.

Il bollettino medico dello Spallanzani

"I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 124. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio". Così si legge nel bollettino medico diramato lunedì dallo Spallanzani, il bollettino numero 88. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 364", spiega ancora l'Istituto a Portuense precisando poi che "sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici".

Circa il 36% dei casi del Lazio a Roma: il 52% sono donne

Nel Lazio, "dei casi finora confermati, il 23% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 47% è in isolamento domiciliare, il 3% è in terapia intensiva, mentre i guariti sono il 21%". Lo rende noto la Regione con un post su Facebook. "L'età mediana dei casi positivi - viene precisato - è 58 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 48% sono di sesso maschile e il 52% di sesso femminile". Per quanto riguarda invece la distribuzione geografica, "il 36,4% è residente a Roma città, il 32,5% nella Provincia, il 9,4% a Frosinone, il 5,1% a Rieti, il 6,3% a Viterbo e l'8,2% a Latina. Il 2,1% proviene da fuori Regione". Infine, sempre secondo i dati della Regione, oggi il 47% dei casi positivi riguardano over 60 anni.