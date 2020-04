Coronavirus Lazio, risale trend dei contagi: 148 casi. Roma si salva: 0 morti

Nuova impennata del numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: giovedì 16 aprile registrati 148 positivi, di cui 65 a Roma. Torna a salire il trend dei contagi, che dal minimo storico di 2,3 passa al 2,8%. La Capitale si salva: nessun nuovo morto.

"Giovedì registriamo un dato di 148 casi di positività e un trend al 2,8%, mentre i decessi sono stati 5 e, per quanto riguarda i guariti, registriamo un record: sono saliti di 46 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 920". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato sottolinea che i tamponi effettuati fin qui "sono circa 82mila e si amplia di circa 6mila unità la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (17.918) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.960)". Inoltre, rende noto l'assessore, "è stata costituita un’apposita Commissione regionale per svolgere gli audit di verifica del rispetto delle disposizioni impartite. Sono ad oggi 335 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio". Dai dati forniti nel bollettino si evince che i nuovi positivi registrati a Roma nelle ultime 24 ore sono 65 sui 148 totali nella Regione.

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 19 nuovi casi positivi e 2167 persone uscite dall'isolamento domiciliare, il triplo di quante ne sono entrate; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 37 nuovi casi positivi, di cui la maggior parte riferibili ai cluster delle Rsa Longoni e Villa Fulvia, più 22 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 9 nuovi casi positivi e 2003 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, l'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 26 nuovi casi positivi, di cui la maggior parte riferibili alla casa di riposo di Campagnano, e 2625 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 10 nuovi casi positivi e 2286 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 28 nuovi casi positivi di cui 52 e 75 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina sono 5 i nuovi casi positivi e 6165 le persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Frosinone 8 nuovi casi positivi e 22 persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Viterbo 11 nuovi casi positivi e 2473 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine all'Asl di Rieti nessun nuovo caso positivo e 60 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

Cinque nuovi decessi registrati nella Regione

Giovedì registrati altri cinque nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 316. A perdere la vita: una donna di 94 anni e due uomini di 82 e 86 anni nell'Asl Roma 6; un uomo di 78 anni con precedenti patologie nell'Asl di Latina; un uomo di 62 anni con precedenti patologie nell'Asl di Rieti.

Consegnate dalla Regione Lazio 40.800 mascherine FFP2

Nel Lazio "giovedì in distribuzione oggi presso le strutture sanitarie: 318.900 mascherine chirurgiche, 40.800 maschere FFP2, 480 tute idrorepellenti, 26.100 calzari, 8.000 guanti, 41.600 cuffie". Così la Regione attraverso Facebook.