Coronavirus, medici in videoconferenza: la Paideia diventa clinica virtuale

Coronavirus, arrivano le video consulenze mediche gratuite per 15 giorni. Il gruppo Paideia – Mater Dei sarà al servizio dei cittadini, impossibilitati ad effettuare visite specialistiche.

Da oggi e per due settimane, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00, oltre 80 medici di tutte le specialità, risponderanno, in video consulti gratuiti per 2 settimane, alle richieste che arriveranno al numero del Cup 06/83600600.

L’iniziativa “Mediconline” vede cardiologi, dermatologi, pediatri, internisti, ortopedici, e molti altri specialisti, tutti disponibili in un momento di emergenza nazionale. L’esigenza di assistenza e prevenzione resta necessaria anche in periodi come questo, in cui a causa dell’emergenza si è costretti ad accedere a visite ambulatoriali solo in caso di urgenza.

“E’ un momento difficile per tutti – spiega Andrea De Angelis, Amministratore Delegato di Paideia e Mater Dei – e i cittadini non possono attualmente uscire per fare visite mediche specialistiche che non abbiano carattere di urgenza, così abbiamo pensato di scendere in campo con questa iniziativa, dando un nostro piccolo contributo a chi ne ha bisogno. Questa iniziativa vuole essere un atto di solidarietà nei confronti della città”.

Cos'è “Mediconline”

Mediconline è una “clinica virtuale” che consente a chiunque, con il semplice utilizzo di uno smartphone, un tablet o pc di accedere comodamente da casa, o da qualsiasi altro luogo, ad uno “studio medico virtuale” per un consulto rapido e sicuro con uno specialista qualificato delle cliniche Paideia e Mater Dei. Per una macchia sulla pelle che ci preoccupa, una second opinion su un esame diagnostico, un chiarimento, o tanti altri motivi, è possibile attivare il video consulto con un professionista esperto. Per prenotare, contattare il CUP al numero 0683600600.