Coronavirus, migranti positivi nel Lazio. Da Fiuggi a Latina: è invasione

Migranti nel Lazio, l'onda degli sbarchi a Lampedusa travolge anche le provincie di Frosinone e Latina: nella notte tra martedì e mercoledì a Fiuggi è arrivato un pullman con all'interno 58 profughi; giovedì nella città pontina un altro “sbarco” di 55 immigrati, 12 dei quali sono risultati positivi al Coronavirus.

L'arrivo dei profughi a Fiuggi è stato un fulmine a ciel sereno per gli oltre 10 mila cittadini, con il Governo che ha utilizzato lo stesso modus operandi usato con il Comune di Valentano nel viterbese: nessuna comunicazione ufficiale del Ministero degli Interni con il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini, che è stato informato solo a trasferimento fatto e dopo aver inviato una richiesta d’informazioni alle autorità di pubblica sicurezza locale.

Fiuggi, a differenza di Valentano, non è nuova all'arrivo di migranti: ad oggi, con gli ultimi 58 isolati in un ex hotel, nella cittadina termale sono presenti circa 150 migranti ma in passato, nei momenti più critici dell'emergenza migratoria, ne ha ospitati fino a 250. Il trasferimento di questi 58 migranti, tra i quali sono presenti tantissimi minori, in un periodo storico come quello dell'emergenza Coronavirus ha fatto balzare dalla gli albergatori già disperati per il poco afflusso di turisti: il nuovo arrivo di migranti, del quale nessuno al momento sa se sono positivi al Covid-19 o no poiché il Comune non è stato ancora informato, scoraggia ulteriormente i turisti a scegliere Fiuggi come meta delle proprie vacanze con alcuni che hanno già disdetto le stanze prenotate per il mese di agosto per paura di venire a contatto con potenziali infetti. Un duro colpo per una cittadina che fa del turismo la colonna portante della propria economia.

“Quello che sta succedendo è Fiuggi è surreale, la città è stata tratta un'altra volta come il campo profughi del Lazio – tuona il consigliere della Lega, Pasquale Ciacciarelli, vera e propria voce leghista del frusinate –. Con un’epidemia ancora in corso Zingaretti e Conte trasferiscono clandestini, di cui non sappiamo nulla, in una delle città più frequentate della provincia di Frosinone, che dovrebbe balzare alle cronache nazionali come meta turistica e non come campo profughi! Si tratta, oltre che di un danno d’immagine, anche di estrema gravità sanitaria e sociale. In tutto questo la consigliera regionale del Pd Sara Battisti, originaria di Fiuggi, non ha mosso un dito per scongiurare questa situazione”.

Stesso discorso per Latina, dove giovedì mattina sono arrivati 55 migranti isolati all'Expo del capoluogo pontino, “sbarco” che anche in questo caso ha generato terrore tra gli albergatori della zona. Di questi profughi, ben 12 sono positivi al Coronavirus e sono stati trasferito con le ambulanze al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

La Lega continuerà la sua offensiva contro Zingaretti e lo sbarco di migranti nel Lazio in Consiglio Regionale: il Gruppo del Carroocio presenterà una interrogazione urgente al presidente Zingaretti per capire quali sono le finalità di questi trasferimenti ed il perché li ha acconsentiti.