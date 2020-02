Coronavirus, negativi tutti test allo Spallanzani: la coppia di Nettuno salva

“Sono risultati negativi al COVID-19 tutti i test effettuati nella giornata odierna presso l'istituto Spallanzani di Roma compresi i casi di Nettuno e quelli dell’A.O Sant’Andrea. Invito tutti a mantenere toni bassi senza assumere iniziative di tipo estemporaneo”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Il Sistema sanitario del Lazio ed in particolare la rete infettivologica – conclude l'assessore – stanno lavorando a pieno regime garantendo la piena operatività dei protocolli sanitari”.

Coronavirus: Lazio fermo a quota 2 contagiati, 1 guarito

Nel Lazio sono due le persone positive al Coronavirus mentre una terza è stata dimessa dopo la guarigione. Dei casi positivi, uno è ricoverato con sintomi e un altro è in terapia intensiva. In totale, nel Lazio le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia sono state 3 mentre 124 sono stati i tamponi effettuati per diagnosticare la malattia. E' quanto si apprende dal bollettino della Protezione Civile.