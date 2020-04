Coronavirus, nel Lazio 157 nuovi positivi. Boom di guariti: due ogni ora

Coronavirus, nel Lazio confermato il trend in discesa dei contagi: nella giornata di sabato i nuovi casi sono 157, dieci in meno rispetto a venerdì, di cui 45 a Roma. Il numero dei positivi totali di Covid-19 da inizio emergenza arriva a 3757. Boom di guariti: nelle ultime ventiquattro ore, ogni ora due persone hanno sconfitto il virus.

“Sabato registriamo un dato di 157 casi di positività. Continua un trend in lieve discesa, al 4%, e allo stesso tempo sono in continua crescita i guariti, che salgono di 47 unità nelle ultime 24 ore, arrivando a 439 totali. Sono due guariti ogni ora. Inoltre, sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 12.731 e i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 13”. Così l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Osserva D'Amato: "A Viterbo non si registrano decessi né nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore ed è la prima volta dall’inizio dell’emergenza. A Latina è nata la prima bambina da una madre positiva al Covid-19 ed è andato tutto bene e Roma città prosegue nella lenta discesa nel numero dei casi. Al Covid Hospital di Tor Vergata è deceduto un poliziotto di 59 anni del servizio scorte. E’ stato fatto di tutto per salvarlo. Esprimiamo un profondo cordoglio del Sistema sanitario regionale”.

L'assessore poi rende noto che “è atteso nel pomeriggio l’arrivo di un paziente in terapia intensiva da Bergamo al Covid Center del Campus Bio-Medico e confermiamo la disponibilità di un posto di terapia intensiva ogni giorno a disposizione della rete nazionale”. Dai dati forniti nel bollettino si evince che i nuovi casi a Roma sono stati 45 nelle ultime 24 ore. Esattamente come il giorno prima.

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 9 nuovi casi positivi e 1297 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 22 nuovi casi positivi più 48 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 14 nuovi casi positivi e 1379 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, nell'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 24 nuovi casi positivi e 2833 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 20 nuovi casi positivi e 1448 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 11 nuovi casi positivi.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina sono 17 i nuovi casi positivi e 3265 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Frosinone 21 nuovi casi positivi e 307 persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Viterbo 0 nuovi casi positivi e 2032 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine all'Asl di Rieti 19 nuovi casi positivi e 32 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare.

Tredici nuovi decessi registrati nella Regione

Sabato registrati altri tredici nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 212. A perdere la vita: una donna di 89 anni con gravi patologie pregresse nell'Asl Roma 1; due uomini di 79 e 64 anni, entrambi con pregresse patologie, nell'Asl Roma 4; un uomo di 69 anni e due donne di 43 anni 91 anni, tutti con gravi patologie pregresse, nell'Asl Roma 6; una donna di 79 anni e un uomo di 74 anni con patologie pregresse nell'Asl di Frosinone; una donna di 84 anni nell'Asl di Rieti; una donna di 82 anni e un uomo di 72 anni, entrambi con patologie pregresse, al Policlinico Umberto I; l’agente dellaPolizia di Stato di 59 anni della scorta del premier Conte al Policlinico Tor Vergata; una donna di 70 anni al Policlinico Gemelli.

Distribuite dalla Regione Lazio 29.600 mascherine ffp2

"Sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 100.700 mascherine chirurgiche, 29.600 maschere FFP2, 7.600 maschere FFP3, 11.150 camici impermeabili, 550 tute idrorepellenti, 25.900 calzari, 126.600 guanti". Lo rende noto la Regione Lazio attraverso Facebook.